'Ontdek de Alblasserwaard' uitgesteld

ALBLASSERDAM • De wandel- en fietstocht Ontdek de Alblasserwaard van 11 april is tot nader order uitgesteld. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk het evenement plaats te laten vinden.

Organisatoren Antilope Outdoor en Kontakt Mediapartners betreuren de situatie. "Het is helaas niet anders. Veiligheid en gezondheid gaan nu voor alles. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We zijn voornemens het evenement later dit jaar alsnog te houden", aldus Evert Vink van Antilope Outdoor. Wanneer er een nieuwe datum is, zal dit via wandelcentrum.com, Het Kontakt en Klaroen.nl bekend worden gemaakt. Mensen die zich al hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht.