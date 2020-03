Aanvullende corona-maatregelen tegen recreatie en toerisme

REGIO • In de regio Zuid-Holland Zuid worden per 1 april 2020 de sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings en jachthavens gesloten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om als toerist gebruik te maken van deze voorzieningen. Tevens wordt recreatief nachtverblijf verboden.

Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid legt uit: "Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we ons gedwongen om deze maatregel te nemen. Ook al voelt het tegenstrijdig, we willen in deze tijd toerisme zoveel mogelijk voorkomen."

Ook de verhuur van campingplaatsen en andere vormen van nachtverblijf is per 1 april 2020 niet meer toegestaan zolang de noodverordening geldt. Voorzitter Wouter Kolff: "De kans op besmetting wordt groter als we deze locaties niet sluiten. Ik roep mensen op om vooral thuis te blijven. Volg de maatregelen en adviezen van het RIVM op. Ik kan het niet genoeg blijven herhalen."

Een uitzondering wordt gemaakt voor hotels, permanente bewoning, vaste standplaatsen en gebruik door seizoenarbeiders, mits recreatiewoningen over eigen sanitair beschikken. Voorzitter Wouter Kolff wil daar nog aan toevoegen: "Ook als u een vaste plek op een camping huurt, vragen we u om thuis te blijven en voorlopig geen gebruik te maken van uw vaste locatie. We werken als hulpdiensten en gemeenten intensief samen om Corona te bestrijden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daar hebben we onze inwoners bij nodig. Help elkaar door u aan de regels te houden."