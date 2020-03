Gondelvaart wordt verschoven naar 2021

GIESSEN-OUDEKERK • De tweejaarlijkse Gondelvaart gaat dit jaar niet door. Het varende lichtspektakel is door de organiserende Oranjevereniging Giessen-Oudekerk verplaatst naar zaterdag 11 september 2021.

Door de maatregelen in het kader van de coronacrisis zou het pas op z'n vroegst op 1 juni duidelijk worden of de Gondelvaart in 2020 kan doorgaan. "Het is voor ons onmogelijk in zo'n korte tijd de Gondelvaart te organiseren", zegt secretaris Jan van der Vlies.

"Met pijn in ons hart hebben we dit besluit moeten nemen. Maar we hopen in 2021 terug te komen met een spectaculaire Gondelvaart."