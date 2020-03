VHL plein donderdag digitaal te volgen

VIJFHEERENLANDEN • Aanstaande donderdag 2 april vindt er weer een VHL plein plaats. In lijn met de maatregelen van het kabinet als gevolg van de Coronacrisis is er geen sprake van een fysieke bijeenkomst. In plaats daarvan is het VHL plein digitaal te volgen via https://channel.royalcast.com/vijfheerenlanden/#!/upcoming.

De uitzending start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur.

Tijdens het VHL plein komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Toelichting op het bod voor de regionale energiestrategie (RES) en de betekenis hiervan voor de gemeente Vijfheerenlanden

• Actuele stand van zaken van het ruimtelijk economisch programma (REP)

• Korte toelichting op de POVI en de reactie van het college op onderdelen uit het concept.

• Uitleg over de samenhang tussen deze drie onderwerpen.

Voorschriften RIVM

Het digitale plein wordt verzorgd vanuit de raadzaal van het gemeentehuis in Meerkerk. Hiervoor zullen hooguit vijf mensen in de raadzaal aanwezig zijn. Die ruimte is dermate groot dat de voorschriften van het RIVM voor wat betreft het afstand houden goed kunnen worden opgevolgd.

Tijdens het VHL plein wordt raads- en commissieleden de mogelijkheid geboden zich een feitelijk beeld te vormen van een onderwerp waarover zij later moeten beslissen. In tegenstelling tot andere fases van het besluitvormingsproces vindt er tijdens het VHL plein geen politiek debat plaats.