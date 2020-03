Tweede overlijden vanwege coronavirus in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • In de gemeente Vijfheerenlanden is een tweede inwoner aan de gevolgen van het coronavirus overleden, zo heeft burgemeester Sjors Fröhlich maandag bekendgemaakt.

Het aantal besmettingen is in Vijfheerenlanden de afgelopen 48 uur snel gestegen, naar 46. Hiermee telt Vijfheerenlanden in de regio nu de meeste besmettingen, twee meer dan in het Brabantse Altena.