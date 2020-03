Zzp'ers en ondernemers in de knel kunnen beroep doen op Tozo

GORINCHEM/REGIO • Zelfstandig ondernemers/zzp'ers uit Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden, die financieel in de knel zitten, kunnen bij aankloppen Avres voor ondersteuning.

Want één van de regelingen van de overheid om ondernemers en zzp'ers te steunen is de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

De Tozo is bedoeld als financiële ondersteuning voor levensonderhoud en het kunnen voortzetten van het bedrijf. De regeling vult het inkomen aan met een maximum van 1500 euro, gedurende drie maanden. Zelfstandig ondernemers en zzp'ers die deze regeling nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen bij Avres. Dit doen zij door middel van een aanvraagformulier, dat te vinden is op www.avres.nl. Hier zijn ook een checklist en een instructiebrief te vinden.

Helpdesk voor Tozo

Avres heeft sinds de aankondiging van deze regeling een telefonische helpdesk ingesteld; een team medewerkers beantwoordt hier dagelijks de stroom aan telefoontjes van ongeruste zelfstandig ondernemers. Bij deze helpdesk kan men ook terecht voor meer informatie over de mogelijkheid om eventueel een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Deze telefonische helpdesk is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Avres ontvangt veel aanvragen en streeft naar een snelle behandeling van de aanvragen en uitbetaling.

De overheid heeft nog een aantal andere regelingen getroffen om ondernemers financieel te ondersteunen. De uitvoering daarvan ligt bij verschillende instanties. De TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) bijvoorbeeld, die bestaat uit een bijdrage van 4000 euro uit het noodfonds. Hiervoor gaan ondernemers naar www.rvo.nl. Meer over de verschillende regelingen vanuit de overheid is te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/tijdelijke-noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-week-van-start.