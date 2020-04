Uitkomst enquête TipVijfheerenlanden: weinig applaus voor 'beste mensen'

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden gaat genderneutraal communiceren. De inwoners moeten er, op z'n zachtst gezegd, nog aan wennen. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden onder het burgerpanel TipVijfheerenlanden.

TipVijfheerenlanden is een initiatief van Het Kontakt in samenwerking met Toponderzoek. De enquête over genderneutraliteit telde 415 respondenten.

Beste inwoners

Gemeente Vijfheerenlanden spreekt de inwoners niet langer aan met 'geachte heer/mevrouw', maar met 'beste mensen'. Een (zeer) slecht idee, vindt 54% van de respondenten. 21% vindt het een (zeer) goed idee, 24% reageert neutraal. 'Beste inwoners' wordt het vaakst genoemd als eventueel alternatief.

Een greep uit de reacties:

• Niet te groot punt van maken, elk mens is gelijk.

• Door de brede media-aandacht worden dit soort kwestie hot issues. Vroeger zou het positief zijn, nu krijgt het een lading mee. Uiteraard liggen er terecht gevoeligheden, maar de vele varianten maken het ook wel moeilijk om er op een correcte manier mee om te gaan.

• Gebruik liever het woord inwoners in plaats van mensen. Beste mensen vind ik heel onpersoonlijk overkomen.

• Allemaal erg overtrokken. Politieke correctheid uit angst om ook maar iemand op de tenen te gaan staan.

• Het is erg kunstmatig om zo gendergelijkheid na te streven. Zolang dat niet in beleid naar buiten komt, heeft dit soort zaken de schijn van symboolpolitiek.

• Ik ben een vrouw en ik wil ook graag aangesproken worden als vrouw. Of je bent een man, of je bent een vrouw, maar niet allebei!

• De gemeentenaam zou dan Vijfmensenlanden moeten worden, dat is toch ook belachelijk.

• Ik ben sinds 10 jaar met volle overtuiging uit de kast en irriteer mij mateloos aan het gedoe om genderneutraliteit. Het telkens onder de aandacht brengen, al helemaal middels zulke futiele aanpassingen, heeft juist het tegenovergestelde effect. Je mag zijn wie (of wat) je bent, maar doe er vooral lekker normaal over.

• Waarom moet er in de maatschappij en nu ook in Vijfheerenlanden rekening gehouden worden met een kleine groep mensen die zich gender noemt? We zien in onze gemeente dat er steeds minder rekening gehouden wordt met de grote meerderheid van christelijke inwoners. Begon met winkels op zondag open. Als we vanuit de christelijke hoek iets gedaan willen hebben, is het lastig en kost het veel energie om dat voor elkaar te krijgen. En dat genderneutraal doen we gewoon even. Wil ja als politiek serieus genomen worden, luister dan ook naar de kleine kernen.

Genderneutrale toiletten in Vijfheerenlanden

60% (zeer) mee oneens, 16% (zeer) mee eens, 22% neutraal.

• Toiletten moeten dan wel goed schoon gehouden worden. Mannen plassen nogal eens over de bril hen zonder dat schoon te maken.

• Bij de vrouwen staan altijd langere tijen dan bij de mannen, dus ideaal als dit probleem opgelost kan worden.

• Als die behofte er is, zal het wel nuttig zijn. Als de nood hoog is, is het allemaal niet zo belangrijk.

• Ik denk dat het voor vrouwen toch wel een veiliger idee is als er aparte toiletten zijn.

• Gebruik toilet is privé. We hebben nu eenmaal te maken met vrouwenzaken en mannenzaken (wat minder). Het is niet fijn voor vrouwen om bekeken te worden door mannen bij vrouwendingen.

Zou u het genderneutrale toilet gebruiken?

36% alleen bij noodzaak, 32% nee, 28% ja en 4% weet niet.

Over TipVijfheerenlanden

Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons? Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.

Op www.tipvijfheerenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit.

TipVijfheerenlanden.nl is een gemeenschapspanel, opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor peilingen.