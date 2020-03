ALBLASSERWAARD • Til Talk is een nieuwe serie blogs, waarin de Tilgroep de vele mooie en bijzondere kanten van trouwen laat zien. Van tips over waar je op moet letten, interviews met onder anderen een fotograaf, een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand tot leuke weetjes over de invulling van je bruiloft, het komt allemaal aan bod. Deze tweede aflevering kent een wat andere invulling; de coronamaatregelen zorgen voor een ongekende situatie. Henk de Bruijn vertelt over hoe de Tilgroep bruidsparen ook in deze tijd maatwerk biedt en ontzorgt.

Bij de Tilgroep hebben we het nog nooit hoeven te doen: een bruidspaar bellen om te zeggen dat hun bruiloft niet door kan gaan. Als je in de gastvrijheidsbranche werkt is dat zó onwerkelijk om te doen. Voor de bruidsparen zelf is er natuurlijk de teleurstelling, maar gelukkig begrijpt iedereen wel dat er sprake is van overmacht. Niemand kan hier iets aan doen.

Het begon allemaal op 12 maart; toen kondigde de regering af dat er geen evenementen met meer dan honderd personen plaats mochten vinden. De dag erna hadden we nog een grote bruiloft op de agenda staan. 's Ochtends hebben we toen nog overleg gehad met de gemeente en uiteindelijk kregen we groen licht. Als we de hygiënemaatregelen door zouden voeren, dan kon het. Door de gasten te verspreiden over meerdere zalen in De Til is het gelukt.

Annuleren

Ruim een week later werd de maatregel genomen om alle horeca te sluiten. Tot 1 juni moesten we sowieso alles annuleren. We hebben met iedereen die een bruiloft of een ander feest bij ons wilde vieren persoonlijk contact gezocht. Die persoonlijke benadering is heel belangrijk; iedereen staat er anders in en mag rekenen op een eigen benadering.

Voor ons stond en staat voorop dat we coulant om willen gaan met de annuleringen. Tot 1 juni hebben we dat allemaal kosteloos gedaan en voor bruidsparen naar een alternatieve datum gezocht. Meerdere stellen hebben ervoor gekozen het een heel jaar op te schuiven.

Genieten

Het allerbelangrijkste is dat ze willen uitkijken naar een bruiloft. De voorpret hoort bij de lol van een bruiloft; je pak passen, de bruidstaart proeven, het laatste overleg met de ceremoniemeesters; daar moet je van kunnen genieten. Je wilt niet dat je je zorgen maakt of het doorgaat, of het veilig is om met honderden gasten bij elkaar te komen. Dat geldt voor onze medewerkers trouwens natuurlijk ook.

Met degenen die na 1 juni hun bruiloft of ander feest willen verplaatsen vanwege het coronavirus gaan we eveneens het gesprek aan. De annulering is ook voor hen kostenloos, al berekenen we dan wel de nieuwe tarieven van 2020. Gelukkig heeft iedereen daar begrip voor. Met het meedenken en het advies dat we geven, kunnen we hen ook in deze situatie van dienst zijn.

Gemeente

We hebben daarnaast de gemeente gevraagd om trouwen op zaterdag, wat nu nog meer kost, net zo duur te maken als de vrijdag. De vrijdagen zitten de komende maanden al behoorlijk vol, de zaterdagen niet. We hopen daarmee ruimte te bieden aan bruidsparen om toch in de loop van dit jaar nog te kunnen trouwen.

Zoals gezegd: half maart gingen van de ene op de andere dag gingen onze activiteiten terug naar nul. Een uitdaging; we hebben zestig mensen in dienst en moeten dus ook alles op alles zetten om het hoofd boven water te houden.

Bruiloftsfeest

Maar juist in deze tijd zijn we aan alle kanten bezig om voor de toekomst bruiloften in te plannen; deze crisis gaat voorbij en dan willen we elk bruidspaar weer de dag van hun leven bezorgen. Vanochtend heb ik nog een afspraak met een jong stel dat De Til komt bekijken om volgend jaar hier hun bruiloftsfeest te vieren. We komen hier samen doorheen!

