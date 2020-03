Politie gaat af op loshangende deur in watertoren Meerkerk

MEERKERK • De politie kreeg zondagmiddag de melding dat er een deur los zou hangen bovenin de watertoren in Meerkerk.

Ter plaatse bleek inderdaad een deur aan één scharnier vast te hangen. 'Behoorlijk gevaarlijke situatie, dus we hebben de eigenaar opgespoord', meldt de wijkagent via Instagram. 'Samen zijn we naar boven geklommen en hebben we de deur er af gehaald. Bovenin even kort genoten van het uitzicht over de mooie polder!'