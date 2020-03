Opnieuw stijging coronapatiënten in regio

REGIO • Het aantal coronapatiënten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden blijft ook op zaterdag 28 maart licht stijgen.

Het aantal gevallen nam in de gemeente Molenlanden toe van 16 eergisteren en 17 gisteren naar 18 op zaterdag 28 maart.

In de gemeente Vijfheerenlanden is het aantal bewezen coronabesmettingen in een dag tijd toegenomen van 24 naar 27.

In de west-Alblasserwaard blijft het aantal redelijk stabiel met 6 in Alblasserdam en 7 in Papendrecht. In Papendrecht is in de afgelopen 24 uur één besmetting bij gekomen.

Landelijke cijfers

Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Careopnames neemt landelijk gezien ook op zaterdag 28 maart iets minder snel toe. Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 is lager dan gisteren. Omdat niet alle patiënten altijd meteen gemeld kunnen worden, kunnen de gemelde aantallen iets afwijken van de actuele situatie.

Ook op zaterdag 28 maart neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken.

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met een totaal van 2748 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401). In de provincie Zuid-Holland stijgt het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste patiënten sneller dan in andere provincies.

In de provincies Friesland en Drenthe zijn nog steeds de minste besmettingen met respectievelijk 96 en 98 positief geteste personen.

Voor meer informatie: www.rivm.nl.