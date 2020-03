Inwoner Sliedrecht overleden aan coronavirus

SLIEDRECHT • Een inwoner van Sliedrecht is deze week overleden aan het coronavirus.

Dat meldt burgemeester Van Hemmen via Twitter. 'Zojuist heb ik gehoord dat in Sliedrecht de eerste inwoner is overleden aan het coronavirus. We leven mee met de nabestaanden. Mensen, neem het virus serieus en houd u aan de voorschriften, het is hard nodig.'