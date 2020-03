Historische Vereniging organiseert schriftelijke ruilbeurs Jumboplaatjes

REGIO • De Historische Vereniging Binnenwaard organiseert een schriftelijke ruilbeurs voor de plaatjes van het verzamelboek 'De Binnenwaard in Beeld', dat onlangs in samenwerking de Jumbo supermarkt van Meijerink in Molenaarsgraaf is uitgegeven.

De ruilbeurs van de album plaatjes kon helaas niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Daarom organiseert de Historische Vereniging Binnenwaard een schriftelijke ruilbeurs

Mensen die mee willen doen, kunnen alle overtollige plaatjes inleveren. De Historische Vereniging gaat de plaatjes daarna verdelen. Meedoen kan door een envelop te nemen en daarin de overtollige plaatjes te stoppen. Op de buitenzijde kunnen de nummers gezet worden die nog nodig zijn, evenals de naam en het adres.

Men krijgt vervolgens de gevulde envelop thuis in de brievenbus bezorgd. Dat zal niet per omgaande zijn, het kost even tijd om te verzamelen en te verdelen. Succes is mede afhankelijk van de ingeleverde plaatjes. "Wij hopen voldoende plaatjes op te halen om er een succes van te maken", aldus Jan Boele van de Historische Vereniging Binnenwaard.

De enveloppen en de plaatjes kunnen ingeleverd worden bij de Jumbo in Molenaarsgraaf, maar ook op de volgende adressen in de brievenbus: Oud-Alblas: Dorpsstraat 84, Oosteinde 13; Bleskensgraaf: Ranonkelstraat 14, Zwaluwstraat 26, Mr. Markusseplein 7; Wijngaarden: Oosteinde 18, Burgemeester Brouwerstraat 5; Molenaarsgraaf: Molenhoek 2; Brandwijk: Beatrixstraat 12, Brandwijksedijk 42; Ottoland: A 92, B 21; Goudriaan: Brederodeplein 12, Van Gentstraat 35.