Knuffels achter schoolraam Eben Haëzer Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Nu de kinderen niet naar school kunnen, onderhouden de juffen van CBS Eben Haëzer aan de Waterlinie 8 in Nieuwpoort contact via het raam én de brievenbus.

In de klas broedt Klaartje Kip, maar... ze was zó alleen in die lege klas. De kleuters hebben ervoor gezorgd dat Klaartje inmiddels niet meer alleen is. Ze hebben knuffels gebracht, sturen mooie foto's, tekeningen en bedenken oplossingen. Daarmee is het raam een ware etalage geworden waar de hele dag door met regelmaat kinderen van school, maar ook buurtbewoners even komen kijken. Op gepaste afstand van elkaar uiteraard.