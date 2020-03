Kinderen OBS Het Tweespan steken passanten hart onder de riem

GIESSENBURG • Terwijl alle kinderen thuis hun schoolwerk maken en op afstand les krijgen, heeft OBS Het Tweespan uit Giessenburg toch een manier gevonden om medeleven te tonen.

De kinderen hadden een kleurplaat toegestuurd gekregen om thuis uit te printen en in te kleuren. De kleurplaten konden de kinderen vervolgens in de brievenbus doen en vervolgens heeft een leerkracht ze opgehangen. Op alle kleurplaten is een bos bloemen met teksten erbij als 'Hou vol' en 'Beterschap'.

Een mooie manier om de omwonenden en iedereen die langs de school rijdt of loopt een hart onder de riem te steken.