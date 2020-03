Eurogroep/TTA gaat FlowerBoostChallenge aan

BLESKENSGRAAF • Eurogroep/TTA uit Bleskensgraaf is de FlowerBoostChallenge aangegaan en heeft de bewoners van Graafzicht getrakteerd op bromelia's en sierananas.

De beelden van kwekers die hun bloemen en planten weg gooien, zijn overal in het nieuws verschenen. Veel kwekers zijn afhankelijk van de export van bloemen en planten en zijn helaas hard getroffen door het Corona virus. Om de kwekers in Nederland een hart onder de riem te steken is de FlowerBoostChallenge gelanceerd. Daarbij wordt een bedrijf uitgedaagd om bloemen te kopen bij een kweker of bloemist en die weer aan de man te brengen.

Eurogroep / TTA uit Bleskensgraaf werd uitgedaagd om deel te nemen aan de FlowerBoostChallenge. Het bedrijf ging hierop in en zo zijn er afgelopen donderdag 26 maart bromelia's en sierananas planten afgeleverd bij Graafzicht. Peter Rietveld en Geert Maris (TTA): "Nu bewoners hun naasten niet kunnen zien, willen we hen opvrolijken met een mooie plant. Ook aan het verzorgend personeel is gedacht. Hen bedanken we graag voor hun inzet voor onze ouderen."

Op de foto v.l.n.r. Geert Maris (TTA), Loura Mast en Gerda Brink (Graafzicht) en Peter Rietveld (TTA).