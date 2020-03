Ondernemers helpen elkaar: elektrische fiets IJzerman voor Het Posthuijs

BRANDWIJK/GROOT-AMMERS • IJzerman Tweewielers uit Brandwijk voorzag Het Posthuijs in Groot-Ammers deze week kosteloos van een elektrische fiets om hun bestellingen te bezorgen.

Cees IJzerman van Bike Totaal G. IJzerman uit Brandwijk zag via Instagram een filmpje voorbij komen, waarin Breggie van Het Posthuijs met een traditionele omafiets zonder versnellingen op pad ging om de bestellingen te bezorgen.

"Daar moest ik iets aan doen. Ik vond de bezorgservice met de fiets een superinitiatief en dacht meteen aan de elektrische fietsen, die ik nu toch niet kon verhuren", vertelt Cees.

Steunactie

Dus bood de Brandwijkse ondernemer spontaan een elektrische fiets aan om de bestellingen in de buurt sneller op de bestemming te krijgen. Sebastian en Breggie vinden het een fantastische steunactie: "Het helpt zeker om op een duurzame manier beter en sneller te bezorgen. Wat we nog veel belangrijker vinden, is dat we zo elkaar als ondernemers kunnen steunen in deze zware tijd."