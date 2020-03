Opnieuw stijging van coronabesmettingen in Vijfheerenlanden

REGIO • De nieuwste cijfers van het RIVM laten opnieuw een stijging zien van het aantal coronabesmettingen in de regio.

In de gemeente Vijfheerenlanden staat de teller nu op 24, tegen 21 gisteren.

De cijfers zijn niet representatief voor het daadwerkelijke aantal besmettingen, omdat lang niet iedereen met verschijnselen ook getest wordt.

Overzicht aantallen

Landelijk is ook een stijging van de cijfers te zien.

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 7431 (+1019)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 434 (+78)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 (+315)

Op de overzichtskaart van het RIVM is de verspreiding van corona over Nederland te zien.

Duiding

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, zo is te lezen op de website van het RIVM. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.

De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen. Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 – 84 jaar.

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD'en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal gemelde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.

Meer actuele informatie is te vinden op de website van het RIVM.