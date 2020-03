Giessenburg in actie met boodschappenservice voor risicogroep corona

GIESSENBURG • De dorpsraad Giessenburg, de diaconale hulpdienst van de drie kerken in het dorp, de lokale middenstand, Giessenburgonline.nl en vrijwilligers slaan de handen ineen om met elkaar deze corona crisis in het dorp door te komen.

"Onze actie is natuurlijk allereerst bedoeld voor de kwetsbare en oudere inwoners van Giessenburg", vertelt mede-organisator Ine van der Laar. "Zij vallen binnen de risicogroep en zijn nagenoeg opgesloten in hun huis. Daar moeten boodschappen bezorgd worden. Daarvoor hebben we vrijwilligers beschikbaar. We gaan deze mensen helpen door hun boodschappen te doen en te bezorgen. En dan ook nog eens veilig. Geen pinbetalingen en contant geld."

Middenstand werkt mee

De lokale middenstand ondersteunt het initiatief en werkt volledig mee om voor de kwetsbare mensen, veilig en snel, lokaal te kunnen shoppen. "Ook deze ondernemers zijn belangrijk voor ons allemaal. We zien dat online shoppen een vlucht neemt. Dit gaat grotendeels ten koste van onze lokale winkeliers. In Giessenburg zijn we zuinig op onze lokale winkeliers. Wat zouden we zijn zonder onze lokale winkeliers?"

Samen met de lokale middenstand, de diaconieën en vrijwilligers is een systeem opgezet om ook in deze barre tijd de boodschappen lokaal te kunnen blijven doen, ook de mensen die niet uit huis mogen komen of kúnnen komen.

Eén telefoonnummer

Wie in Giessenburg of omgeving woont en/of klant is van de winkeliers in Giessenburg en zelf niet in staat is om lokaal boodschappen te doen, is er één centraal telefoonnummer wat gebeld kan worden om al de boodschappen te regelen bij alle winkeliers in Giessenburg. Mensen die er gebruik van willen maken, kunnen een boodschappenlijstje doorbellen naar Ine van der Laar via 06-19472143 of mailen naar ine@vanderlaar.com.

Zij helpt met boodschappenlijstjes. Zij zit achter de computer en kan al de boodschappen inplannen. Ze weet zelfs de bonussen en aanbiedingen van de winkeliers en zorgt ervoor dat iedereen precies krijgt wat men wil ontvangen. Betaling van de boodschappen is achteraf per bankoverschrijving. Voor de veiligheid is er nu geen pinbetaling en/of contant geld.

Voor de deur

Een vrijwilliger komt de boodschappen op het afgesproken tijdstip voor de deur zetten, drukt op de deurbel en neemt gepaste afstand. Het enige wat men dan nog verder moet doen is de boodschappen uitpakken en de boodschappen betalen. Men ontvangt daarvoor de kassabonnen en betalingsgegevens in de boodschappenmand.

Ine: "Zo kunnen we de mensen die de deur niet uit kunnen of mogen én onze lokale middenstand steunen in deze moeilijke tijd."

Vrijwilligers

Ook vrijwilligers (vanaf 18 jaar) mogen zich aanmelden. Vele handen maken licht werk. Voor meer informatie of aanmelding: 06-19472143 of ine@vanderlaar.com of kijk voor meer info op www.giessenburg.nl/corona-boodschappen-service.