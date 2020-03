Burgemeester Sjors Fröhlich wenst inwoners uithoudingsvermogen toe

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich probeert de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden met enige regelmaat een hart onder de riem te steken tijdens deze coronacrisis.

Regelmatig plaatst hij columns en videoboodschappen op de website van de gemeente Vijfheerenlanden, maar ook op zijn eigen Twitteraccount.

Gisterenavond richtte de burgemeester van Vijfheerenlanden zich opnieuw in een videoboodschap tot de inwoners.

Naast bemoedigende woorden voor alle inwoners van Vijfheerenlanden, benadrukt de burgemeester dat het van het grootste belang is om alle maatregelen die genomen zijn na te leven. Ook laat hij weten naast een meelevende burgemeester, ook een strenge burgemeester te zijn.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden, zal er gehandhaafd worden.

Fröhlich roemt alle initiatieven die inmiddels al genomen zijn, groot en klein.

Voor de kinderen had de burgemeester een apart woordje. En als ze zich erg vervelen, dan zou hij erg blij zijn met een brief of tekening van hen.

Als laatste wenst burgemeester Fröhlich de inwoners van Vijfheerenlanden vooral uithoudingsvermogen toe, omdat dit alles nog wel even zal gaan duren.