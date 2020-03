Nieuwe single Denise van Boxtel: 'Waar blijf je nou'

SCHELLUINEN • De twaalfjarige Denise van Boxtel uit Schelluinen heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht.

Met 'Waar blijf je nou' laat Denise een ander geluid dan op haar voorgaande liedjes horen. Voor de opnames van dit nummer dook zij de legendarische Soundwise studio in om hier te werken met Kirsten Michel, Joos van Leeuwen en Jimmy van den Nieuwenhuizen.

Het muzikale balletje is bij Denise in 2018 pas gaan rollen toen ze tijdens het wachten op een meet & greet met rapper Mula B door zijn producer Palenko werd gevraagd om achter de microfoon te kruipen. Haar stemgeluid bleek boven verwachting goed en Denise kreeg het advies om door te gaan met zingen. En dat gebeurde. Zingen begon als een hobby, maar is inmiddels een grote passie van Denise geworden. Met het uitbrengen van dit nummer en bijbehorende videoclip gaat er voor haar een droom in vervulling.

"Ik vind zingen heel leuk om te doen en ben al heel blij met alle reacties die ik tot nu op eerdere optredens en liedjes heb gekregen", laat Denise weten. "Mijn grootste droom is om hier mee door te kunnen gaan en het zou wel echt te gek zijn als ik er, later als ik groot ben, mijn beroep van zou kunnen maken."