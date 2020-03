Molenlanden stelt vergunningparkeren in Kinderdijk uit

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden heeft besloten om het vergunningparkeren in Kinderdijk en aan de West Kinderdijk in Alblasserdam uit te stellen tot de start van het volgende toeristenseizoen.

Ook het starten met het aanbieden van een shuttledienst wordt uitgesteld tot in ieder geval de heropening van het Werelderfgoed.

Verkeersregelaar

Alle voorzieningen in het Werelderfgoed zijn tot en met 30 april of zoveel langer als nodig blijkt, gesloten. Met de SWEK, de beheerder van het gebied, is afgesproken dat er in deze periode wel een verkeersregelaar aanwezig is om eventuele bezoekers te informeren. Het gebied blijft uiteraard wel toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Het vergunningparkeren zou worden ingevoerd om handhavend te kunnen optreden tegen bezoekers aan het Werelderfgoed die met eigen vervoer komen. Het is de bedoeling dat deze bezoekers elders parkeren in Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam en via een shuttlebus naar de hoofdingang bij Elshout worden gebracht

Met een delegatie van de inwoners van Kinderdijk is de afgelopen maanden gewerkt aan een voorstel voor het invoeren van een vorm van vergunningparkeren. Met deze bewoners legt de gemeente nu de laatste hand aan de tekst van een parkeerverordening en de wijze van uitgifte. In het plan wordt uitgegaan van een schriftelijke vorm van vergunningverlening met een vignet achter het raam.

Alternatieven zijn onhaalbaar (fysiek afsluiten van het gebied), veroorzaken veel meer overlast (fysiek afsluitbare parkeervakken), zijn veel minder doeltreffend (blauwe zone) of veel duurder (elektronisch). Een vergunning op schrift (vignet) is simpel, goedkoop en geeft de minste overlast aan de gebruikers.

Ruimhartig

Inwoners van de gebieden waar vergunningverlening wordt ingevoerd, krijgen zonder restricties één of meerdere vergunningen al naar gelang het aantal auto's dat een huishouden bezit. Hun bezoek kan ook gratis blijven parkeren dankzij een onbeperkt aantal bezoekerskaarten. De gemeente wil daarbij ruimhartig omgaan met verzoeken van bijvoorbeeld werknemers, hulpverleners en mantelzorgers.

Er zijn verder nog gesprekken gaande met onder meer ondernemers en de kerk over mogelijke extra maatregelen om de overlast voor hen zoveel als mogelijk te beperken.

Het uitstel van de invoering van het vergunningparkeren maakt het nu mogelijk om alle keuzes de komende tijd zorgvuldig met de betrokkenen te bespreken én om te ervaren wat de effecten van het visitorsmanagement zullen zijn.

Shuttlebussen

In 2019 zijn voor het eerst shuttlebussen ingezet om bezoekers van de parkeerplaatsen in Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam naar het Werelderfgoed te vervoeren. De dienst leidden in het afgelopen seizoen tot een merkbare teruggang van de overlast in de kern en werd ook door inwoners én de bezoekers zeer gewaardeerd. In navolging van dit succesvolle experiment gaat de gemeente deze dienst dit seizoen opnieuw aanbieden, zij het dat men daar dit jaar een vergoeding voor vraagt. De kosten hiervan bedragen straks 7,50 euro per auto en worden in de bus afgerekend.