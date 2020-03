Speciale corona-afdeling in Albert Schweizer ziekenhuis

DORDRECHT/REGIO • In het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht is een speciale afdeling geopend voor patiënten die zijn besmet met het coronavirus.?

Deze afdeling is bedoeld voor mensen die geen intensieve ziekenhuiszorg nodig hebben, maar wel apart moeten worden verpleegd. En voor terminale patiënten die palliatieve zorg krijgen.