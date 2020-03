Start aanpak kruising N214-N216 niet voor 2021

ALBLASSERWAARD • De voorbereidingen om de werkzaamheden aan de kruising van de provincialewegen N214 en N216 van start te kunnen laten gaan, zullen het grootste deel van het jaar nog in beslag nemen.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland. "Het gaat om een project dat zeker niet standaard is", licht woordvoerder Menno Zijlstra toe. "We hebben te maken met allerlei factoren die meegenomen moeten worden, voordat we daadwerkelijk van start kunnen gaan." In 2018 bracht de provincie naar buiten de verkeerslichten op de kruising te willen handhaven. Om het grote aanbod van verkeer toch beter te kunnen opvangen - nu is er 's ochtends en 's avonds in de spits met grote regelmaat sprake van veel oponthoud - is het plan om extra opstelstroken aan te brengen.

De werkzaamheden aan het kruispunt N214-N216 zijn onderdeel van het project van de gehele N214 tussen de A15 en A27. Op dit lange traject worden diverse functionele verbeteringen opgepakt, waardoor in de voorbereiding diverse factoren moeten worden meegenomen, zoals grondverwerving en bestemmingsplanprocedures. Als voorbeeld noemt Zijlstra onder meer het verwerven van gronden om de functionele verbeteringen, zoals de uitbreiding van de kruising N214-N216, te kunnen realiseren. "Dit proces vergt tijd. Evenals de bestemmingsprocedures en het opstellen van een faseringsplan."

In het faseringsplan worden de werkzaamheden per fase bekeken. Het doel is te onderzoeken op welke manier de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers en omgeving kunnen worden uitgevoerd. Een andere factor die hierin meespeelt, zijn de overige werkzaamheden in de omgeving de komende jaren. Zo voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de N3, A15 en A27. De voortgang van de diverse projecten worden regelmatig met elkaar besproken, om conflicten in werkzaamheden te voorkomen en daarmee de hinder voor de omgeving te beperken. "Dat kan invloed hebben op de wijze waarop wij omgaan met de werkzaamheden aan het kruispunt van de N214-N216."

De verwachting is dat de provincie het grootste deel van dit jaar nodig heeft om alle voorwaarden in kaart te brengen en een startdatum naar buiten te kunnen brengen. "Dat zal dit jaar niet meer gebeuren; we verwachten dat dat volgend jaar zal zijn."



Geurt Mouthaan