Qbuzz: 'Steun het openbaar vervoer en betaal gewoon voor je rit'

REGIO • Qbuzz merkt dat er regelmatig misbruik gemaakt wordt van de corona-maatregelen die het openbaar vervoersbedrijf genomen heeft. Er wordt soms niet betaald door reizigers.

Het feit dat er tijdelijk geen vervoersbewijzen in de bus verkocht worden, wordt door sommige reizigers als excuus gebruikt om gratis te rijden, merkt Qbuzz.

"Sommige reizigers denken dat ze gratis mogen reizen", merkt Qbuzz. "Dat is niet het geval. Het openbaar vervoer is niet gratis: een geldig vervoersbewijs is nog steeds verplicht. Normaal gesproken reist 95% van de reizigers met de OV-chipaart. We zien dat dit percentage daalt en ervaren dat mensen het feit dat er geen kaartje in de bus gekocht kan worden, aangrijpen om gratis te kunnen reizen."

"We roepen iedereen op om gewoon te betalen voor je rit. Naast dat dit verplicht is, blijf je op deze manier het openbaar vervoer steunen. Deze steun kunnen we juist in deze tijd goed gebruiken. Reis met OV-chipkaart of koop vooraf je kaartje."

De mogelijkheden om een Qbuzz vervoerbewijs te kopen zijn:

• Reizen op saldo met je OV-chipkaart

• Een kaartje kopen bij onze Qbuzz Servicewinkels in Dordrecht of Gorinchem

Ook in de trein extra maatregelen

Naast het verzoek aan reizigers om in de bus via de achterdeur in te stappen én in te checken, is sinds vandaag ook in de trein een deel van de zitplaatsen afgezet en verzoeken wij reizigers deze plaatsen vrij te houden. Dit zodat de machinist veilig en zonder te veel contactmomenten met reizigers zijn cabine in- en uit kan stappen.