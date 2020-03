Koopgedrag Alblasserwaarders drastisch veranderd sinds 13 maart

REGIO • De keuzes die mensen in de Alblasserwaard maken bij onder andere de bakker, de slager en in de supermarkt zijn ingrijpend veranderd als gevolg van alle coronamaatregelen. Het hamsteren is flink verminderd en in veel winkels zelfs voorbij. Nu worden meer luxe producten verkocht.

"Mensen willen het nu thuis gezellig maken", merkt supermarkteigenaar Daan Meijerink van de Jumbo in Molenaarsgraaf. "Ik verkoop meer tijdschriften en de verkoop van bloemen trekt sinds vorige week ook weer aan."

Meer koek

Meijerink verkoopt ook behoorlijk wat meer koek. "Veel mannen zijn niet aan het werk, die drinken nu thuis koffie en willen er een koekje bij." Aan het begin van de virusuitbraak verkocht de supermarkt veel extra brood aan hamsteraars. Dat hamsteren is nu voorbij. "Maar we verkopen nog steeds meer brood dan voorheen, doordat mensen thuis eten en niet meer onderweg een broodje halen."

Meer fruit en groenten

Anders dan normaal is ook dat de consument nog niet met de naderende paasdagen bezig is. "De verkoop van paaseitjes blijft achter bij andere jaren", aldus Meijerink. "Maar misschien komt dat nog op gang." De algehele omzet ligt al dagen hoger. "De horeca pakt ongeveer 30 procent van de foodmarkt, laten wij daar 10 of 15 procent van pakken, dan draai je toch meer. Ondanks dat restaurants gesloten zijn, blijven mensen toch eten. We verkopen ook duidelijk meer fruit en groenten."

Meer gebak

Bakker Arto van der Grijn uit Groot-Ammers zag in zijn winkels de omzet ook behoorlijk stijgen. Vooral van vrijdag 13 tot en met maandag 16 maart werd er flink brood gehamsterd. "We verkochten toen tussen de 30 en 40 procent meer brood. Dat hamsteren is sinds woensdag 18 maart voorbij. Maar we merken dat mensen er thuis het beste van willen maken en meer gebak en koekjes kopen. Daarvan hebben we het afgelopen weekeinde behoorlijk meer verkocht."

Meer broodjes

Voorgebakken broodjes gaan in grotere aantallen over de toonbank. "Dat zijn de broodjes die mensen normaal in de bedrijfskantine namen. Ook in het weekeinde verkopen we er meer van." Van der Grijn weet niet of de verkopen straks inzakken als mensen hun vriezers leeg gaan maken. "Dat eten uit de diepvries zou al gebeurd kunnen zijn, omdat mensen niet buiten de deur eten."

Horeca en catering

Tegenover de toegenomen verkoop staat ook een tegenvaller: "We verliezen best veel omzet doordat we minder aan horeca en catering leveren. De extra verkoop in onze winkels – we hebben tien eigen winkels en leveren aan supermarkten – weegt nu niet op tegen het verlies aan omzet voor horeca en catering. De eerste drie dagen was onze omzet per saldo hoger, daarna beduidend minder."

Van andere bakkers hoorde Van der Grijn dat bij hen hetzelfde gebeurde. "Maar voor bakkers die hoofdzakelijk aan horeca en cateraars leveren is het natuurlijk veel moeilijker nu." Anticiperen is lastig. "We weten niet hoe de tendens de komende maanden zal zijn. Het is een spannende tijd, ook voor ons."

Vaker gourmetten

Naast koek, gebak en tijdschriften zat ook de verkoop van vlees in de lift de afgelopen dagen. Een medewerkster van slagerij Bouter uit Hoornaar: "Mensen gaan vaker gourmetten, we verkopen meer worstjes voor borrelhapje, omdat onze klanten thuis zitten. Ze willen het gezellig maken. We verkopen ook meer salades en luxere producten. Nu mensen niet uiteten gaan, maken ze de maaltijden thuis wat luxer."

Thuisbezorgen

Het hamsteren viel mee bij slagerij Bouter. "Onze klanten hebben wel wat meer ingeslagen, totdat de diepvries vol zat. Mensen waren bang dat er niks meer zou zijn. En nu zien we dat mensen het aantal keren dat ze boodschappen doen willen beperken, dus voor een paar dagen tegelijk meenemen. Ook zien we dat onze app veel meer wordt gebruikt en dat mensen via WhatsApp of telefonisch een bestelling plaatsen. Die bezorgen we thuis; we hangen het tasje aan de deur."

Of ze op de langere termijn een grotere omzet zullen draaien betwijfelt ze. "Over een paar maanden moet de diepvries leeg, dan krijg je toch de klap. Dus of je er wat mee opschiet durf ik niet te zeggen."

Meer tijd

Slagerij Bouter levert ook aan enkele horecaondernemers. "Een van onze horeca-klanten is na de verplichte sluiting van zijn restaurant gaan cateren. Aan hem verkopen we juist meer van onze producten omdat meer mensen met elkaar thuis zijn en meer tijd hebben om te eten. Er hoeft niemand naar een vergadering of de sportclub."

Meer spelletjes

Ook de verkoop van spelletjes, knutselmateriaal en leerboeken nam toe, merkte Mieke van den Boomgaard van Miek-Kado boek en cadeaushop in Giessenburg. "In de week van 16 maart was men vooral bezig om de kinderen bezig te houden. Klanten kochten spelletjes, leerboekjes, knutselmateriaal. En meer kantoorartikelen omdat ze thuis werken."

Vertier zoeken

Op zaterdag 21 maart was het extreem druk. "Een dag als op het strand met mooi weer. Men zocht vertier buiten de deur. Dat vond ik minder prettig. Nu hebben we de regel: niet meer dan drie klanten tegelijk in de winkel. We bezorgen ook thuis. Mensen kunnen hun bestelling bellen, mailen of appen. We rijden een keer per dag het dorp door om de bestellingen te bezorgen."

Meer boeken

Van den Boomgaard heeft de indruk dat de eerste schrik inmiddels voorbij is. "Nu laten mensen alles bezinken en gaan vaker een boek aanschaffen. Gisteren verkocht ik meer boeken dan normaal. Voor een boek moet je rust hebben. Met een boek kun je even wegvluchten uit de realiteit, de wereld van het boek instappen. Het aantal klanten neemt af, maar men besteedt meer."

Meer kaarten

Er is de Giessenburgse onderneemster nog iets anders opgevallen: "Mensen versturen heel veel kaarten naar elkaar. Ter ondersteuning. En omdat ze niet naar verjaardagen kunnen. Kinderen sturen kaarten naar klasgenootjes."

Via internet

Voor plaatselijke middenstanders brengt de huidige tijd veel uitdagingen met zich mee. "Ik heb besloten uit mijn comfortzone te stappen en mezelf te gaan filmen. Dat vind ik eng, maar nu er minder klanten in de winkel komen wil ik de mensen toch bereiken. Dus ik ga de stoute schoenen aantrekken. Twee keer in de week krijgen we nieuwe boeken binnen, het is heel leuk om de informatie daarover te delen met klanten. Dat ga ik nu doen via internet: Facebook, onze website in Instagram."