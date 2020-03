Burgemeesters bijgepraat over corona-aanpak in ASz

DORDRECHT/REGIO • "De situatie is nu te overzien, maar mocht dat veranderen dan hebben we elkaar misschien snel nodig." Vanuit die gedachte had de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis dinsdagochtend een werkontbijt over de corona-uitbraak met de burgemeesters Wouter Kolff van Dordrecht en Hein van der Loo van Zwijndrecht. Het zijn de twee grootste gemeenten van de Drechtsteden, waar tevens de twee grootste locaties van het ziekenhuis gevestigd zijn.

De ziekenhuisbestuurders Peter van der Meer en Anneke Sanderse vertelden de burgemeesters, uiteraard met ruime persoonlijke afstand aan de ontbijttafel, hoe de ziekenhuiszorg nu is ingericht. "We hebben ons reguliere, allround ziekenhuis in korte tijd teruggebracht tot de hoogst noodzakelijke kern voor het bieden van zorg aan ernstig zieke coronapatiënten. Alles concentreert zich momenteel rondom de Intensive Care die uitgebreid is én eventueel nog verder kan uitbreiden; de Spoedeisende Hulp die elk moment kan opschalen als dat nodig is; en de speciaal ingerichte corona-verpleegafdelingen."

Alle hens zijn aan dek om de kritieke afdelingen op de locatie Dordwijk langere tijd te kunnen bemensen. Om dat mogelijk te maken ligt alle planbare, niet-spoedeisende zorg zo goed als stil. In het ziekenhuis verbleven dinsdagochtend 67 patiënten in isolatie in verband met corona. Van hen zijn er 31 bewezen drager van het virus. Elf liggen op het coronagedeelte van de Intensive Care, dat daarmee nu bijna vol is.

"We kunnen daar nog met zeven intensief bewaakte bedden uitbreiden, maar we doen dat nog niet. De landelijke strategie is om patiënten eerst uit te plaatsen naar andere regio's, om de druk op ziekenhuizen overal ongeveer even groot te houden." Zorgprofessionals zijn deels thuis zodat zij 'fris' blijven voor aflossing.

De burgemeesters vertelden hoe zij in deze bijzondere situatie de gemeenten besturen en invulling geven aan de geldende noodverordening. "We hebben de indruk dat veruit het merendeel van onze inwoners bereid is om zich te houden aan de verscherpte maatregelen van maandagavond. Afgezien van het persoonlijk leed van ernstig zieke mensen, is de situatie beheersbaar. Iedereen kan eraan bijdragen dat we dat in onze regio zo houden." De burgemeesters en de Raad van Bestuur spraken af elkaar nauwgezet op de hoogte te houden en elkaars hulp tijdig in te roepen.