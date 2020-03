Uitgebreidere openingstijden prikposten Star-Shl

LEERDAM • Nu de Lingepolikliniek in Leerdam met ingang van vandaag is gesloten, heeft dat ook gevolgen voor de prikpost van Star-Shl. De prikpost op de Lingepoli is nu ook gesloten, maar andere locaties verruimen de openingstijden.

De volgende bloedafnamelocaties van Star-Shl staan met verruimde openingstijden klaar: Meesplein 5 in Leerdam, Kastanjeplein 5 in Giessenburg en nieuwe Hoven 141. Al deze prikposten zijn geopend van 8:00 tot 12:00 uur.

Patiënten kunnen hier met alle formulieren terecht, zowel van de huisarts- als de verschillende ziekenhuisformulieren.

Mensen met griepklachten moeten eerst contact opnemen met het Klantcontactcentrum: 088-0209555.