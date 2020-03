De koeien staan weer in de wei

• Koeien in de wei in Langerak. (Foto: Dirk Rietveld)

• Koeien in de wei in Langerak. (Foto: Dirk Rietveld)

LANGERAK • De eerste koeien lopen weer in de wei, zoals hier maandag in Langerak.

Door de zachte winter staat er in een aantal weilanden al voldoende gras voor de koeien. Sommige weilanden in de regio zijn nog te nat om te beweiden en op andere plaatsen staat nog niet voldoende gras. Hier genieten de koeien in ieder geval van de zon en vers gras.