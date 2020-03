Inschrijvingen verpachten nieuwe agrarische percelen van start

REGIO • Agrariërs worden door het Waterschap uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijving voor de pacht van agrarische percelen van het Waterschap.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Agrarische kavels

Er worden in april 2020 zeven kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Hagestein, Well (Gelderland), Noordeloos, Ammerzoden, Ameide en Est. De grootte varieert van bijna één hectare tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

In verband met het Coronavirus vindt er deze keer géén openbare inschrijving plaats. Belangstellenden kunnen hun inschrijving uiterlijk 11.00 uur op 1 april 2020 mailen naar i.van.buuren@wsrl.nl. Inschrijven gaat door middel van het inschrijfformulier. Men ontvangt een bevestiging per mail indien de inschrijving ontvangen is. Inschrijvingen die op 1 april 2020 na 11:00 uur binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Wie voor meerdere kavels inschrijven, moet per kavel het betreffende inschrijfformulier invullen. Medewerkers van Team Grondzaken van Waterschap Rivierenland en informeren de inschrijvers over de uitslag.

Voor meer informatie: www.wsrl.nl/pachten.