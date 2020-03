Nico Plooij vindt vriendin via 'Boer zoekt Vrouw'-actie Qmusic

OTTOLAND • De 'Boer zoekt Vrouw'-actie van radiostation Qmusic om Nico Plooij uit Ottoland aan een vriendin te helpen is geslaagd: maandag maakte hij bekend dat hij verder wil met Lenette Knaap uit Uitgeest.

De actie ging enkele weken geleden van start, toen de Ottolandse melkveehouder meedeed aan een spel tijdens de ochtendshow van Mattie en Marieke. Daar kwam de vrijgezelle status van Nico ter sprake. Spontaan besloten de twee dj's hem te helpen bij zijn zoektocht naar een partner. Een aanbod dat Nico met beide handen aangreep.

Na het maken en online zetten van een 'kennismakingsvideo' op de boerderij kwamen er vele reacties binnen. Vijf dames gingen uiteindelijk op speeddate in de stal. Nico: "Dat was nog net voor de coronamaatregelen. Het was op basis van die korte gesprekken best lastig om te kiezen, maar uiteindelijk zijn er twee overgebleven."

Telefoongesprekken

De planning was om met dit tweetal verder te daten; een planning die overboord kon door de coronacrisis. De oplossing werd gevonden in twee telefoongesprekken van drie kwartier met de twee overgebleven kandidaten. "Dat heb ik vrijdag gedaan en die gesprekken maakten het voor mij wel duidelijk met wie ik verder wilde."

De ene dame, een inwoonster van Groot-Ammers, viel af. Lenette Knaap uit Uitgeest (in de buurt van Amsterdam) krijgt de kans om Nico beter te gaan leren kennen. Ze is momenteel bezig met de opleiding tot politieagent. "Ze ziet er, net als de andere vier trouwens, heel leuk uit", licht de inwoner van Ottoland toe. "Daarnaast is ze vrij nuchter, stelt ze vooraf niet allerlei eisen en vond ze mij en de boerderij superleuk. Ik had en heb echt een klik met haar. Ze is inmiddels al een keer hier op de boerderij op bezoek geweest."

Etentje

Voor Qmusic is de bijzondere actie hiermee afgesloten. "Dat komt door de coronamaatregelen, want anders hadden ze nog wel meer op willen tuigen. Over een paar weken bellen ze nog wel om te vragen hoe het gaat. We krijgen nog een etentje aangeboden, als de horeca weer open gaan. Het is nu aan onszelf om dit verder uit te bouwen. Ik ben in ieder geval heel tevreden dat het zo gelopen is."