Fotograaf Gyselle Blokland uit Ameide maakt foto's raamvisites

AMEIDE • Fotograaf Gyselle Blokland uit Ameide is in het kader van de coronamaatregelen begonnen met een project om 'raamvisites' vast te leggen.

'Het gaat daarbij om mensen die op raamvisite gaan of raamvisite krijgen bij/van hun opa, oma, ouders of een ander dierbaar iemand en/of mensen die thuis zitten', licht ze toe op haar Facebookpagina. 'Afgelopen week ben ik al vele mooie foto's tegen gekomen en lijkt mij het ook mooi om dit bijzondere moment vast te leggen in de Alblasserwaard en omgeving.'

Mensen die thuis zitten of (overdag) op raamvisite gaan kunnen zich melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. De geportretteerde mensen krijgen de bewerkte foto's. 'De enige voorwaarde is dat ik de foto's zelf ook mag publiceren. Ik houd een veilige afstand.' Contact opnemen kan via gyselle@bellefotografie.nl.