Sfeer en beleving bij DutchHome in Giessenburg

GIESSENBURG • De Graanbuurt is een winkel rijker: DutchHome. In het karakteristieke pand naast de Graanmaalderij vonden Suzanne Klok en Aria Duizer uit Groot-Ammers een mooie plek voor hun aanbod op het gebied van interieur en kleding.

Het stylen van interieurs is een grote passie van Suzanne. "Heel vaak hielp ik vriendinnen om hun huis mooi in te richten", vertelt ze. Samen met haar man had ze al een zaak in Zeist. "Mijn man verkocht daar tuinmeubelen, onder de naam DutchWood. Toen ik het assortiment steeds meer aanvulde met woonaccessoires en meubels voor in huis, raakten de tuinmeubelen op de achtergrond. We besloten dat het mijn zaak zou worden. Sindsdien ben ik ondernemer. Overigens ben ik ook nog steeds part-time leerkracht in Groot-Ammers."

Vriendin

Suzanne gaat de winkel runnen met haar vriendin Aria Duizer. Aria: "Ik hielp Suzanne al regelmatig in de winkel in Zeist en ging mee naar beurzen. Vroeger was ik kapster, het contact met klanten vond ik altijd erg leuk. Daar zal ik nu ook weer van gaan genieten."

Goody bag

Vanwege de corona-pandemie ging het geplande openingsfeest in Giessenburg niet door. Wel krijgen klanten een Zusss goody bag, waardoor de opening toch feestelijk is. Het aanbod varieert van dames- en kinderkleding tot woonaccessoires en meubelen. "De kinderkleding is van het merk By-Bar. Mooie kleding van natuurlijke materialen. We hebben daarnaast het complete assortiment van Zusss, van kleding en tassen tot sfeermakers voor in huis."

Interieuradvies

Suzanne en Aria hebben de woonkamer, eetkamer en keuken ingericht zoals je een eigen woning zou inrichten. "Maar het is wel allemaal te koop", aldus Suzanne. "Iedere klant krijgt koffie en wat lekkers. Op afspraak geven we gratis interieuradvies. Onze stijl is echt een aanvulling op wat er in de Graanbuurt al te koop is. Je ziet bij ons veel naturel tinten en natuurlijke materialen."

Aan huis

De aanpak is origineel: DutchHome vult een grote bus met meubelen en woonaccessoires en rijdt daarmee voor bij de klant. Suzanne heeft gemerkt dat dit beter werkt dan meubelen uitzoeken in een winkel. "Mensen kiezen dan bijvoorbeeld een tafeltje, zetten dat thuis neer en zien dat het niet aansluit bij hun inrichting. Dankzij onze aanpak kunnen we een goede mix maken van nieuwe meubelen en het al bestaande interieur." Er is ook een uitgebreide webshop: http://dutchhome.nl. Het adres van de winkel is: Doetseweg 47.