'Reizend' kippenhok in weiland boer Bor

NOORDELOOS • De biodynamische boer René Bor uit Noordeloos houdt kippen in een mobiele kippenren van 6 bij 2,5 meter. Voorbijgangers kunnen de ren als een ark van Noach in Bors land zien staan.

De kuikens, een mengelmoes van onder andere Vredelingers, Leghorns en Hagheweyders, groeien momenteel uit tot leghennen, vertelt Bor. "Over ongeveer een maand zullen ruim vijftig kippen het grasland bevolken om puur natuur 'Graaz eieren' te gaan leggen. Overdag scharrelen in het gras, 's nachts weer veilig in de ren."

Voordelen

Het belangrijkste voordeel is dat de boer zijn kippen minder hoeft bij te voeren. "Dat komt doordat er steeds nieuw voedselaanbod is. Ze eten meer gras en insecten. Ik voer legkorrels bij, maar kippen eten ook onder andere kikkers, wormen en muizen. Het zijn alleseters. Een ander voordeel van een verplaatsbare ren is dat eerst de koeien kunnen grazen en dat we daarna de kippen in het weiland kunnen laten lopen, achter de koeien aan. Ook heb je minder kale plekken dankzij het verplaatsen."

Smaak

Het gevarieerde voedselaanbod heeft een gunstige invloed op de smaak van de eieren. "Je kunt het aan de dooier goed zien, die is veel geler. De smaak lijkt meer op die van een gras-ei."

Platte wagen

Het idee voor de mobiele ren deed Bor een aantal jaren geleden op bij andere boeren. "Het afgelopen jaar heb ik me erin verdiept en ben ik bij andere karren gaan kijken. Mijn kar heb ik zelf gebouwd van voornamelijk douglashout, op een platte wagen. Hij is 6 bij 2,5 meter."

Paar hanen

Bor heeft ruimte voor tachtig à negentig kippen. "Ik begin met vijftig. De kippen krijgen veel ruimte. Overdag lopen ze buiten. In het nachthok zijn de legnesten. Als je 's morgens niet te vroeg het luik opendoet en zorgt dat de nesten schoon zijn, zullen ze hun eieren niet vaak in het weiland leggen. Om roofvogels weg te jagen laat ik er een paar hanen bij lopen. Mocht ik last krijgen van vossen, dan kan ik er een gans bij zetten."

Bor was van plan een open dag te houden op 11 april, maar als gevolg van de corona-pandemie gaat die nu niet door. Hij hoopt op een later moment alsnog belangstellenden te kunnen rondleiden op zijn bedrijf.

Eieren

De eieren van Bors kippen van Hoeve Catharina Elisabeth (Tiendweg 2) zijn in de loop van april te koop in de zelfbedieningswinkel van Symbiose, Nieuwendijk 11 in Noordeloos. Op zaterdagochtend worden klanten van Symbiose geholpen door een medewerker, op andere dagen is er een pasje nodig. Meer informatie daarover is te vinden op: http://symbioseboeren.nl