Bidstond via Youtube in Noordeloos

NOORDELOOS • In de Christelijk Gereformeerde Kerk van Noordeloos wordt met ingang van woensdagavond 25 maart elke week een bidstond te belegd.

In de kerk zijn maar enkele leden aanwezig, maar er is wel een video uitzending via YouTube. Aanvang is om 19.30 uur.

De kerkenraad heeft hiervoor niet alleen de ouderen, maar ook alle jongeren én de kinderen uitgenodigd om op deze manier in een moment van verootmoediging en gebed met elkaar verbonden te zijn.

De kerk benadrukt dat het bij deze activiteit rekening houdt met de aangescherpte regels van de overheid die maandag 23 maart afgekondigd werden. "Het is geen bijeenkomst, want bij de uitzending zullen hooguit drie of vier personen aanwezig zijn; de predikant, organist, geluidstechnicus en misschien nog een fluitist", aldus Frans van der Ham van de Christelijk Gereformeerde Kerk.