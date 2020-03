BRANDWIJK • Ouders van kinderen in de schoolleeftijd hebben in deze tijd van corona-crisis een extra taak erbij gekregen; die van leerkracht. En dat valt niet altijd mee, maar het heeft ook mooie kanten.

"Het is echt een grote verandering nu de kinderen thuis zijn en hier les krijgen", begint Annette van Kleef uit Brandwijk. Ze heeft twee kinderen die normaal gesproken op christelijke basisschool De Bron zitten in Molenaarsgraaf, maar nu even niet.

Ze noemt het 'best zwaar' dat de kinderen de hele dag thuis zijn en bezig gehouden moeten worden. "Het gemakkelijkst is dan om ze achter een scherm te zetten, maar dat willen we niet. Naar buiten sturen om te gaan spelen met andere kinderen, dat doen we nu ook niet. We willen de regels van de sociale onthouding zoveel mogelijk opvolgen."

Ingewikkeld

Ze is blij met de begeleiding en de lespakketten die ze gehad heeft vanuit de school. "Alle respect voor de goede en snelle manier waarop het allemaal is opgepakt. Maar het blijkt toch nog heel ingewikkeld om ineens aan de kinderen te moeten uitleggen wat ze moeten doen. Dan lees je bij de spellinginstructie bijvoorbeeld ineens iets over hakwoorden, colawoorden en zingwoorden en dan denk je; 'Wat bedoelen ze daarmee?' Youtube is mijn grote vriend geworden, want daar kwam ik filmpjes met uitleg tegen."

"Maar nog steeds zei mijn dochter van acht: 'Je legt het heel anders uit dan de meester'. Gelukkig hebben we kinderen die heel makkelijk leren, maar ik heb ook gemerkt dat ze heel snel afgeleid zijn en elkaar afleiden. Dan krijg je nog weer extra respect voor de leerkrachten die ervoor kunnen zorgen dat de kinderen geconcentreerd werken."

Vaste structuur

Annette probeert met haar kinderen zoveel mogelijk een vaste structuur aan te houden. Uiteindelijk is ze elke dag een ochtend kwijt met alles wat met lesgeven aan haar twee kinderen te maken heeft. Dat is inclusief een beweegmoment. "We hebben op de website van GIGA Molenlanden leuke filmpjes gevonden. Ik gym zelf ook met ze mee, dus we trekken onze gymkleren aan en we gaan bootcamp doen. Toen ze nog normaal naar school gingen, wilde ik weleens een vliegje zijn aan de muur om te zien hoe ze het doen. Nu krijg je die gelegenheid een beetje."

Tevens probeert Annette deze periode van thuisonderwijs te benutten om ze wat extra met Engels aan de slag te laten zijn. "Vanuit school worden ook creatieve ideeën aangedragen en is er regelmatig contact, met name via de mail", aldus Annette.

Ze besluit: "Ik ben heel dankbaar dat ik de tijd en de energie heb om dit te kunnen doen met mijn kinderen. Ik heb geen baas waarvoor ik aan de slag moet en onze kinderen pakken het thuis les krijgen goed op. Ik kan me indenken dat het voor andere ouders veel lastiger is. Als je meerdere kinderen moet lesgeven die moeilijk leren en je hebt ook nog eens zorgen om je baan of een zwakke gezondheid, lijkt het me heel moeilijk om thuisonderwijs met je kinderen op een goede manier te doen."