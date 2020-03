Deze week heeft LOV Leerdam een advertentie geplaatst in Het Kontakt en op de site van de krant, om iedereen een hart onder de riem te steken en collectief de consumenten te vragen de lokale winkeliers te blijven ondersteunen.

De initiatieven die momenteel genomen worden, getuigen van saamhorigheid. Mensen zijn bereid anderen te ondersteunen en te helpen. Iedereen wordt door deze crisis getroffen en collectief en eensgezind zijn hierin trefwoorden!

LOV Leerdam wil meer aandacht vragen voor winkeliers door elke week een stukje te publiceren in Het Kontakt om de consument te betrekken bij de winkels in Leerdam. Iets wat zowel voor hen als voor de ondernemers van belang is.

Daarom wordt geprobeerd de openingstijden zo uniform mogelijk te houden en wel als volgt:

Maandag: 13.00-17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur

Zaterdag: 10.00-17.00 uur

Ondernemers die wellicht nooit open waren op één van deze tijdstippen, geven hier misschien een eigen invulling aan. "We willen zeker niemand verplichten, maar wij hopen ook dat uw ondernemershart op de goede plek zit en dat u begrijpt dat als we gezamenlijk de klanten oproepen om toch naar de stad te komen (in plaats van bestellingen te doen op het internet), we dan wel allemaal open moeten zijn", zo schrijft LOV Leerdam aan de leden.

"Natuurlijk verandert alles als de regering besluit alles te sluiten. Maar vooralsnog is dat niet het geval en willen we er met ons allen het beste van maken!"

Alvast dank namens het bestuur van de LOV en alle ondernemers in Leerdam.

Neem ook eens een bezoekje op de Facebook pagina Stadshart Leerdam en op www.stadshartleerdam.nl.