Actie Dorpsberaad Noordeloos om mondkapjes te naaien

NOORDELOOS • Dorpsberaad Noordeloos is een actie gestart om mondkapjes voor de zorg te maken.

Er hebben zich al mensen gemeld die het voorbereidende werk willen doen, maar zelf niet kunnen naaien. Degenen die hierbij willen helpen kunnen contact opnemen met Kees Verbaan, 06-50558374

Op https://tinyurl.com/tfx2z5p is een omschrijving te zien hoe de mondkapjes genaaid kunnen worden. De kapjes kunnen ingeleverd worden bij Lianne de Bruijn, Singel 7 in Noordeloos. Ook filtermateriaal is welkom, zoals stofzuigerzakken, filtermateriaal voor afzuigkappen en keukenrollen.

Kwetsbare mensen

Dorpsberaad Noordeloos roept daarnaast op om naar kwetsbare mensen in de eigen omgeving om te kijken. 'Inmiddels hebben zich al vrijwilligers gemeld, zij zijn bereid om bijvoorbeeld boodschappen te doen, de hond uit te laten of op een andere manier hulp te bieden.

Contact opnemen met het dorpsberaad kan via Thijs Brouwer 0621485273, Lianne de Bruijn 0613441437, Jolanda van Dam 0653597079, Klazien de Groot 0618150641 of Angelique van Wijk 06 53400413.