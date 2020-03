MOLENLANDEN/REGIO • Beweegcoach Stan de Groot van GIGA Molenlanden maakt zich zorgen dat jongeren en ouderen in de huidige coronacrisis te weinig bewegen. Ondanks dat we ons zorgen maken merken we dat het in de regio goed wordt opgepakt.

Vooral over de oudere bevolkingsgroep maakt hij zich zorgen. "Veel ouderen zijn al wat bang om te bewegen. Ik vrees dat ze door deze perikelen nog angstiger worden om wat te doen. Velen van hen zitten een groot deel van de dag thuis. Dat is vervelend, maar ook dan kunnen ze nog wel van alles doen. Er zijn eenvoudige bewegingen die thuis goed gedaan kunnen worden. Ook is het voor ouderen goed om zoveel mogelijk hun eigen huishouden te doen. Daardoor blijven ze ook goed in beweging. Het is belangrijk om te bewegen, juist nu!"

Ook voor jonge kinderen is het belangrijk om voldoende te bewegen. "Voor de meeste kinderen is dat geen probleem", vervolgt Stan. "Maar doordat de meeste kinderen nu thuis les krijgen, wordt er toch vaak minder bewogen."

Gymles

Voor de jeugd maakt de beweegcoach van de gemeente Molenlanden de komende weken telkens een gymles, die opgenomen wordt en als filmpje in het digitale schoolpakket van de Molenlandse basisscholen meegestuurd wordt. We willen dat iedereen gebruik kan maken van deze gymlessen dus proberen deze zo breed mogelijk te verspreiden.

Stan: "Daarnaast richten we ons met name ook op mensen met een beperking en de oudere doelgroep. Ook voor die mensen maken we filmpjes, die bijvoorbeeld in verzorgingshuizen vertoond kunnen worden. Er worden heel eenvoudige oefeningen gedaan waarmee de spieren versterkt worden. Die oefeningen kunnen mensen op een bank of stoel goed doen."

Sociaal aspect

GIGA Molenlanden heeft veel reacties gehad van senioren die het jammer vinden dat de wekelijkse beweeglessen niet door kunnen gegaan vanwege de coronamaatregelen. "Voor hen is het niet alleen moment om alle spieren goed te bewegen. Het is ook een uitje. Er zit ook een belangrijk sociaal aspect aan dat nu weggevallen is."

"Daardoor raken mensen soms nog eenzamer dan ze al waren. Ook daarover maken we ons zorgen. We proberen een aantal van onze deelnemers te bellen, maar dat kan helaas niet bij iedereen." In die gesprekken wordt gevraagd naar het welzijn van de mensen. Tevens krijgen ze tips aangereikt om goed te bewegen. Want om gezond te blijven, is het nodig om gemiddeld 30 minuten per dag te bewegen. Dat verbetert uw weerstand en verkleint de kans op chronische ziekten, zoals hart- en We vaatziekten, kanker en diabetes.

Daarnaast bevordert sporten het geluksgevoel. Door te bewegen, maakt het lichaam een stofje aan: endorfine. Dat wordt ook wel het geluksstofje genoemd. Het zorgt ervoor dat iemand zich na het sporten beter, ontspannen en tevreden voelt. Sporten geeft een voldaan gevoel en daardoor zit iemand die sport lekkerder in zijn vel. Stan: "Ondanks dat het veel energie kost, levert het ook weer veel energie op!"

Beweegtips in coronatijd

GIGA Molenlanden heeft enkele beweegtips opgesteld:

Onze eerste beweegtip: begin uw dag met beweging. Zeker als u in de ochtend last van stijfheid of een zwaar gevoel heeft? Zet eventueel de wekker vijf minuten eerder en start de dag met een aantal fijne rek en strekoefeningen. Het kost weinig moeite en maakt uw ochtend een stuk fijner!

• Begin lekker in bed! Ga op uw rug liggen strek uw armen (boven uw hoofd) en doe hetzelfde met uw benen. Adem vier keer diep in en uit en zorg daarna dat u zichzelf volledig ontspant.

• Ga op de rand van uw bed zitten en buig uw romp voorover totdat deze op uw bovenbenen komt te liggen. Doet dit twee keer 10 tellen.

• Leg uw kin op uw borst, draai uw hoofd twee keer rond naar rechts en links. Doe het daarna twee keer de andere kant op.

• Sta op en zet uw voeten neer op heupbreedte. Breng uw romp met armen gestrekt naar beneden en probeer de voeten aan te raken. Probeer dit 8 seconden vol te houden.

GIGA Molenlanden deelt nog meer beweegtips- en oefeningen op de website www.gigamolenlanden.nl en op Facebook.

Thuisgym met Ben Bizzie

Voor basisschoolkinderen is Ben Bizzie Thuisgym ontwikkeld. Zo kunnen de kinderen (en hun ouders) tussen het leren door of op een later moment lekker in beweging komen. De thuisgym bestaat elke week uit een leskaart met een thema en voorbeeldfilmpjes. De kinderen kunnen thuis zelf aan de slag met de opdrachten. Naast de leskaarten verzorgt Ben Bizzie elke dag een sportieve activiteit en deelt hij beweegtips en gezonde recepten. Alles is te vinden op www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie.