Atelier Modewaard helpt met mondmaskers

NIEUW-LEKKERLAND • Het in Nieuw Lekkerland gevestigde atelier Modewaard, die normaal gesproken naailessen verzorgt en speciale opdrachten uitvoert, is nu met een aantal vrijwilligers de in Bleskensgraaf gevestigde huisarts te hulp geschoten met het naaien van mondmaskers.

Nieuwe leveringen waren onmogelijk en de voorraad raakte uitgeput. De maskers die door atelier Modewaard worden gemaakt, zijn herbruikbaar en zijn voorzien van een filter en kunnen twee uur gebruikt worden. Daarna moeten ze gewassen worden en het filter vervangen.

Artsen of praktijken in de Alblasserwaard kunnen als ook bij hun de voorraad mondkapjes op raakt en levering nog niet gaat lukken, contact opnemen met Brenda Kranenburg van atelier Modewaard om te zien of Modewaard ze hierbij te hulp kan schieten. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20765651.