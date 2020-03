Lokale lasten in Vijfheerenlanden nemen fors toe

VIJFHEERENLANDEN • De gemiddelde woonlasten voor huiseigenaren in de fusiegemeente Vijfheerenlanden zijn fors gestegen: van 792 euro in 2019 naar 855 euro in 2020.

Veel belastingbetalers zijn dan ook flink geschrokken van de gezamenlijke aanslag voor de onroerend zaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het regende de afgelopen weken boze telefoontjes bij de gemeente.

Door de stijging van de lokale lasten is Vijfheerenlanden op dit moment de duurste gemeente in de regio. Ter vergelijking: in Gorinchem betalen de inwoners gemiddeld 749 euro, in Molenlanden 805 euro en in Nieuwegein slechts 653 euro.

Waarschijnlijk behoort Vijfheerenlanden ook tot de duurdere gemeenten in Nederland. Maar dat is niet zeker, omdat de officiële cijfers van het Coelo nog niet zijn gepubliceerd.

Afvalstoffenheffing

Dit jaar is niet zozeer de ozb de grote boosdoener. De grote stijging wordt vooral veroorzaakt door stijging van de afvalstoffenheffing: van gemiddeld 241 euro naar gemiddeld 293 euro per huishouden.

De gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Waardlanden. Die heeft de gemeenten vorig jaar geconfronteerd met een flink extra tarief. Dat heeft onder andere te maken met de verhoging van de verbrandingsbelasting.

Ook is duidelijk geworden dat de opbrengen van de diverse afvalstromen tegenvallen, terwijl de hoeveelheid ingezameld afval toeneemt. Als de gemeente Vijfheerenlanden alle kosten had doorberekend had dat zelfs geresulteerd in een tarief van gemiddeld 328 euro (288 voor eenpersoonshuishoudens en 341 euro voor meerpersoonshuishoudens).

Omdat niet alle kosten worden doorberekend scheelt dat de gemeente zo'n 570.000 euro aan opbrengsten. De gemeente wil de komende jaren flink gaan besparen op de afvalinzameling. Ook de inwoners kunnen een handje helpen door de hoeveelheid restafval te verminderen. Pas als dat allemaal niet helpt, dan blijft een verdere stijging van het tarief een optie.

Ozb

De stijging van de ozb blijft beperkt. In de nieuwe situatie zijn vooral de bewoners van de voormalige gemeente Vianen flink meer onroerend zaakbelasting (ozb) gaan betalen. Voor het belastingjaar 2018 gold voor deze bewoners nog een relatief laag tarief van 0,1004%. Dat was fors minder dan Leerdam met een tarief van 0,1590%. Bij een woning met een vastgestelde waarde (woz) van 300.000 euro scheelde dat al gauw 180 euro in het voordeel van de Vianese belastingbetaler. Zederik zat er met een tarief van 0,121% tussenin.

Voor het belastingjaar 2019 zijn de tarieven geharmoniseerd: dat wil zeggen er is een soort gemiddeld tarief vastgesteld. Vorig jaar was 0,122%. Dit jaar is het tarief zelfs nog lager: 0,1151%. Dat is mogelijk omdat de waarde van de woningen de afgelopen jaren fors is gestegen.

Vorig jaar was de waarde van een 'gemiddelde' woning in Vijfheerenlanden nog 235.000 euro, in 2020 is dat 253.000 euro. De gemiddelde belasting bedroeg vorig jaar 287 euro en is met vijf euro omhoog gegaan naar 292 euro.

door Dick Aanen