Fikse uitdaging voor schuldhulpmaatjes Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Vrijwilligersorganisatie Maatje Vijfheerenlanden bereidt zich door corona voor op een grote toename van het aantal inwoners met schulden.

"Vooral zzp'ers zullen in de komende periode direct in de problemen komen", verwacht secretaris Jan Geereking. Om de enorme vraag aan te kunnen zullen de komende periode nog veel meer maatjes moeten worden opgeleid.

De schuldenproblematiek in de gemeente Vijfheerenlanden is sowieso al groot, zo concludeerde de stichting in het onlangs verschenen jaarverslag over 2019. Er is een berekening gemaakt dat 4505 gezinnen (omgerekend 11.265 inwoners) in de gemeente betalingsachterstanden hebben. Ze lopen het risico in de schulden te geraken. In Leerdam is de problematiek met 2710 gezinnen het grootst. In Vianen gaat het naar schatting om 1680 gezinnen.

Vooral de wijken Leerdam West en De Hagen in Vianen baren zorgen.

Schuldhulpmaatje

In Vianen is de vrijwilligersorganisatie (voorheen Schuldhulpmaatjes) al sinds 2014 actief om mensen te hulpen bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden. In Zederik ontstond een jaar later een soortgelijk initiatief. Beide stichtingen zijn inmiddels gefuseerd. Maatje Vijfheerenlanden is aangesloten bij en werkt conform de richtlijnen van SchuldHulpmaatje Nederland, die met ruim 1900 maatjes actief is in 123 Nederlandse gemeenten.

De gemeente Vijfheerenlanden telt bijna veertig vrijwillige Maatjes. Sinds de start in 2014 zijn de maatjes in meer dan 287 situaties betrokken geweest, waarin mensen in financieel zwaar weer terecht waren gekomen.

"Het merendeel van deze mensen is inmiddels bevrijd van de wurgende stress die permanente financiële zorgen vaak veroorzaakt en heeft weer zelf de regie. Het bereiken van schuldenvrij leven zorgt voor het herwinnen van zelfvertrouwen en hoop."

Volgens secretaris Jan Geereking bestaat over schuldhulpverlening bij veel mensen nog een eenzijdig beeld. "Het is een beeld dat je drie jaar lang te maken krijgt met een officiële instantie zoals de Sociale Dienst, die je verplicht om je schulden af te lossen waardoor je drie jaar lang op een houtje moet bijten."

Maatje VHL

Het concept Maatje Vijfheerenlanden is een veel vriendelijker manier van hulpverlening voor mensen met schulden. Maatje Vijfheerenlanden moet gezien worden als een welkome aanvulling op allerlei andere partijen die zich met het begeleiden van hulpvragers en hun administratie bezighouden.

"Soms doen we ons werk naast, soms vooruitlopend op en soms na afloop van de officiële schuldhulpverlening." Maatje Vijfheerenlanden werkt vooral nauw samen met de lokale sociale teams van de gemeente en met welzijnsorganisaties zoals de Wijkwinkel in Vianen en SamenDoen in Leerdam.

Het werk van Maatjes Vijfheerenlanden onderscheidt zich in de wijze van aanpak, maar ook in deskundigheid in de aanpak en in begeleiding van de problematiek. "De goed getrainde en permanent begeleide maatjes doen dit werk uit de overtuiging dat iedereen ertoe doet en dat je er samen altijd uitkomt", zo vermeldt het jaarverslag.

Overzicht

Maatjes helpen mensen met schulden vooral bij het weer op orde brengen van de administratie.

"Omdat alle inkomsten en uitgaven veelal via de bank verlopen, missen heel veel hulpvragers het overzicht. Door hun het overzicht te verschaffen, gaven we veelal inzicht in uitgaven die feitelijk ten koste gaan van het levensonderhoud. Denk daarbij vooral aan uitgaven aan loterijen, dure abonnementen, inmiddels beëindigde lidmaatschappen, etcetera."

Maatjes leggen ook vaak contact met de schuldeisers of ze begeleiden de mensen met schulden tijdens moeilijke gesprekken met het UWV en de Belastingdienst. "Met name bij terugvorderingen van toeslagen kunnen de eisen van de belastingdienst (terugbetalingseis in een termijn van 24 maanden) tot schrijnende situaties leiden."

Maatje Vijfheerenlanden heeft dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. "Tijdens cursussen worden ze heel goed voorbereid op het werk. Het is ontzettend dankbaar werk."

Voor meer informatie kan men zich wenden tot coördinator Madelène Bikker, 06-45624889. Of kijk op de website: www.maatjevijfheerenlanden.nl.

door Dick Aanen