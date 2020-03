Albert Schweitzer ziekenhuis zoekt extra zorgprofessionals én schaarse mond-neusmaskers

DORDRECHT/REGIO • Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kan extra handen en hulpmiddelen gebruiken in de strijd tegen het coronavirus.

Om de verwachte toestroom van patiënten aan te kunnen is er vraag naar verpleegkundigen, artsen/arts-assistenten en co-assistenten. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast is er in het ziekenhuis behoefte aan meerdere typen maskers, medische handschoenen en spat- of vuurwerkbrillen. Klik hier voor meer informatie.