Spontane en hartverwarmende actie voor de Voedselbank

LEXMOND • Diana Kemkes uit Lexmond is vorige week een actie gestart voor de Voedselbank van Giessenlanden en Zederik. De Spar in Lexmond heeft zich aangesloten bij de actie en de inzameling loopt goed.

"Afgelopen dinsdag hoorde ik dat Voedselbank Giessenlanden-Zederik ook de gevolgen van het coronavirus merkt", begint Diana Kemkes over haar actie. "Er komt veel minder voedsel binnen, maar er komen meer aanvragen binnen van mensen die bijvoorbeeld ook al financiële gevolgen ondervinden van het virus, zoals zzp'ers die plots hun inkomen kwijt zijn."

De Voedselbank wil hen graag helpen, maar heeft dan wel meer voedsel nodig, vooral houdbare producten. Diana: "Toen ik dat las, dacht ik, ik wil hier wat aan doen en mijn steentje op deze manier bijdragen."

Diana zocht contact met de Voedselbank en zij reageerden positief. Ze hebben een lijst samengesteld waar nu vooral behoefte aan is. Op die lijst staan producten als houdbare melk, potten groente, eieren, smeerkaas, pindakaas, pasta's, pastasauzen, koffie, tandpasta en papieren zakdoekjes.

Maar eigenlijk is al het houdbare voedsel welkom. Voor aankomende week is er nog genoeg voedsel om pakketten samen te stellen, daarna wordt het al nijpender.

Diana heeft een brief opgesteld die ze gedeeld heeft op Facebook en Instagram. Onder de carport van haar woning aan de Nieuwe Rijksweg 72 in Lexmond staat een kar waar producten in gezet kunnen worden. Ook heeft ze contact gezocht met Spar Van Maren uit Lexmond.

Diana: "Ook zij willen hier wat in betekenen. Er staat in de winkel een kar waar mensen producten in kunnen doen voor de Voedselbank. Ik hoop dat vele Lexmonders, maar ook mensen daarbuiten zijn natuurlijk heel welkom, het inzamelpunt bij de Spar of bij mij aan de Nieuwe Rijksweg weten te vinden."

De actie is inmiddels enkele dagen oud en Diana is blij met de respons. "Het gaat sper goed. Ik ben trots op alle Lexmonders", laat ze weten. "Voorlopig laten we de actie nog even doorgaan, dus de mensen kunnen blijven doneren: bij mij op de Nieuwe Rijksweg 72 of bij de Spar in Lexmond. Ik vind het belangrijk om ook te vermelden, dat wanneer mensen zelf financieel geraakt worden nu, ze ook wat uit de kratten mogen halen. Zo kunnen we ook mensen uit de directe omgeving helpen."