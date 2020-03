Triade organiseert 'huiskamerevenent' Home Quiz

NIEUWPOORT/LANGERAK • Korfbalvereniging Triade zet een speciaal evenement op waar iedereen vanuit de huiskamer aan kan deelnemen: de Home Quiz.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 3 april, vanaf 20.00 uur. De deelnemers beantwoorden dan individueel of als team in een uur tijd honderd vragen. "In alle mogelijke categorieën", vult Roelant Kant van KV Triade aan. "Muziek, natuur, film, politiek, sport, het komt allemaal aan bod. Het is ook nadrukkelijk niet gericht op onze sport of onze vereniging; iedereen kan aansluiten."

In feite gaat het om een pubquiz, maar dan in de thuissituatie. Triade zette deze op vanwege de coronamaatregelen. Meedoen is eenvoudig. "Op vrijdag 3 april is vanaf 19.45 uur op de Facebookpagina van Triade een viercijferige code te vinden waarmee je je aan kunt melden. Deelname is gratis. Via een live video op Facebook loodsen we iedereen de quiz in."

Eerlijk

Digitaal wordt de score bijgehouden. Het gaat in alle gevallen om meerkeuzevragen. "Daarbij gaan we ervan uit dat niemand op Google gaat kijken naar de antwoorden. Trouwens, bij makkeljike vragen is er maar tien seconden bedenktijd en bij moeilijke twintig of maximaal dertig, dus je moet wel heel snel kunnen zoeken om dan antwoorden te vinden. Maar we gaan ervan uit dat iedereen eerlijk speelt."

Na afloop van een vraag wordt toelichting gegeven op het goede antwoord. "Je kunt als gezin meedoen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om onderling een competitie te houden. Live kun je na enkele vraag zien wat de ranglijst is."

Prijs

De winnaar mag zich uiteraard wentelen in 'eeuwige roem', maar de organisatoren zijn ook bezig om een 'echte' prijs te regelen. "Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het laten bezorgen van eten door een lokale ondernemer", knikt Roelant. "Zo ondersteunen we ook nog de horeca, die het nu heel moeilijk heeft."