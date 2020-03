Overkomst Oekraïense kinderen naar Brandwijk en Molenaarsgraaf gaat niet door

• Stichting Kinderhulp Oekraïne houdt jaarlijks een rommelmarkt in Brandwijk. (Foto: Geurt Mouthaan)

MOLENAARSGRAAF/BRANDWIJK • Stichting Kinderhulp Oekraïne heeft besloten om de komst van de kinderen uit Oekraïne naar Molenaarsgraaf en Brandwijk niet door te laten gaan.

'Als bestuur hebben we, met pijn in ons hart, dit besluit moeten nemen', laat de stichting weten. 'Dit komt door alle onzekerheden die er zijn rondom het coronavirus. Een grote teleurstelling voor ons allen, maar bovenal voor de kinderen in de Oekraïne.'

Het gaat om uitstel, maar geen afstel. De kinderen die dit jaar naar Nederland zouden komen, wil Kinderhulp Oekraïne graag voor 2021 uitnodigen. De gastouders zullen opnieuw worden benaderd of zij volgend jaar hun huis opnieuw open wil stellen voor een Oekraïens kind. 'Alle mensen die zich opgegeven hebben om de reis te begeleiden (heen- en terugreis) zullen dan opnieuw benaderd worden of zij mee willen gaan.'