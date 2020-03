Streefkerk Helpt praktische hulp en persoonlijke aandacht tijdens coronacrisis

STREEFKERK • Vanuit de 24+ vereniging van de hervormde gemeente in Streefkerk is het initiatief Streefkerk Helpt opgezet. Doel: mensen helpen tijdens de coronacrisis.

De leden van de vereniging willen via Streefkerk Helpt praktische hulp aanbieden: 'Daarbij kun je denken aan een social buddy voor een leuk telefoongesprek of andere hulp. Als we aanvragen krijgen, gaan we kijken wat het meest passend is en of we hier een vrijwilliger aan kunnen koppelen.'

Er is voor Streefkerk Helpt een Facebookpagina opgezet. 'Meerdere mensen hebben al aangeboden te helpen. We kunnen ons voorstellen dat de stap om hulp in te schakelen best groot is, maar het kan ook gewoon voor simpelweg wat aanspraak zijn, bijvoorbeeld elke week een keertje bellen voor een sociaal praatje.'