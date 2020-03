Heel Hoornaar Helpt: inwoners slaan handen ineen om anderen te helpen

HOORNAAR • Dorpsraad Bruisend Hoornaar heeft een actie opgezet om inwoners waar nodig hulp te bieden tijdens de coronacrisis: Heel Hoornaar Helpt.

De insteek is eenvoudig: de dorpsraad wil iedereen die hulp aanbiedt en degenen die hulp nodig met elkaar in contact brengen. Maandag (vandaag) wordt er een brief rondgebracht met een nadere toelichting op Heel Hoornaar Helpt.

Met behulp van een Facebookpagina en een Whatsappgroep biedt Heel Hoornaar Helpt podia om met elkaar in contact te komen. Ook is het mogelijk via info@dorpsraad-hoornaar een mail te sturen om hulp aan te bieden of te vragen.

Platform

Hulp vragen kan op allerlei gebieden: van het uitlaten van de hond en het doen van boodschappen tot het passen op kinderen. 'We hopen dat we een platform kunnen bieden waarop we elkaar kunnen vinden en elkaar maximaal kunnen helpen.'