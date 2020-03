Oproep: foto's en berichtjes voor eenzame ouderen die hun (klein)kinderen moeten missen

REGIO • De redactie van Het Kontakt is van plan om deze week een pagina te plaatsen in de krant met foto's en berichtjes voor eenzame ouderen die hun (klein)kinderen moeten missen vanwege de strenge corona-maatregelen.

Op die manier willen we de ouderen verrassen met een foto van hun (klein)kinderen in de krant.

Stuur een mooie foto en een groet of wens op via de Facebookpagina van Het Kontakt editie Alblasserwaard of stuur een mailtje naar redactie.alblasserwaard@kmp.nl. Het is belangrijk dat de namen en woonplaatsen erbij vermeld staan.

Redactie Het Kontakt