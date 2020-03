Bloemen en aanbod van hulp voor alle inwoners van Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De inwoners van Wijngaarden werden zaterdag verrast met bloemen én het aanbod van hulp, als dat nodig mocht zijn vanwege de coronamaatregelen.

Zaterdag gingen vrijwilligers van de hervormde gemeente, dorpshuis 't Wingerds Hof en de Wingerdse klankbordgroep langs de deur om de bloemen te bezorgen. Bij de fleurige verrassing zat een brief met het aanbod van hulp.

Onder de vlag van de 'Achterdeur' bieden de drie genoemde organisatoren van de actie deze hulp aan, bijvoorbeeld als het gaat om boodschappen doen of het uitvoeren van klusjes. 'Juist in deze tijd is het goed om als dorpsgenoten voor elkaar klaar te staan, iets waarin we in Wijngaarden best goed zijn!'.