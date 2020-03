Spar deelt goodie bags uit in Graafzicht; kaarten en tekeningen zijn welkom

BLESKENSGRAAF • Om woonzorgcentrum Graafzicht een hart onder de riem te steken, deelt supermarkt Spar De Deugd in Bleskensgraaf dinsdag goodie bags uit aan de bewoners.

Een bijdrage in de vorm van een persoonlijke groet, kaart en/of tekening kan daaraan toegevoegd worden. Deze kunnen in de winkel afgegeven worden. 'We doen dit om de vereenzaming tegen te gaan', laat Spar De Deugd via de Facebookpagina weten.